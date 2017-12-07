Групповой забег «от Михо, как от чумного» – начался

Нардепы, которые еще недавно прорывали границу вместе с Саакашвили, и делали репосты его сообщений у себя в Facebook начали изо всех сил уверять публику в том, что они на самом деле не имеют никакого отношения ни к самом у Саакашвили, ни, тем более, к тем акциям, которые он проводит. Найем, Залищук, Гриценко в один голос начали рассказывать, что у них нет ничего общего с Саакашвили. Более того, все эти личности довольно сдержано встретили отставку Егора Соболева с должности главы Антикоррупционного комитета. Как передает replyua.net, об этом в своем блоге пишет украинский журналист и блогер Дмитрий Вовнянко.
«Знаете, что это? Нет, не прокурорские пленки – кого у нас пленками удивишь? Это же провокация! Это же в СБУ актеры напели! Любая «всепропадла» вам это скажет, но господа нардепы-борцуны на тех пленках услышали еще что-то. Такой тонкий, но вполне отчетливый намек на что-то такое, за что могут не только посадить, но и навсегда смешать с чем-то неоднородным – написал блогер.
По его мнению, именно поэтому и побежали, и Залищук, и Найем, и Гриценко, но это только первые ласточки. Становится все интереснее и интереснее.