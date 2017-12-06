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СпецтемаЖенщина, которая стояла с Саакашвили на сцене, это и есть ответ на вопрос – чьи интересы он представляет в Украине

Блогер: мы потеряли людей в Крыму, на Донбассе, теперь вот новые потери…

Блогер: мы потеряли людей в Крыму, на Донбассе, теперь вот новые потери…
Украинское общество потеряло часть граждан, с ними произошло ровно то, что произошло с так называемыми «ватниками» на Донбассе или в Крыму в 2014 году. Они просто стали предателями и врагами своей страны. Конечно, никто не обязан верить ГПУ или СБУ. Хотя в нормальном государстве недоверие граждан к спецслужбам вообще не рассматривается. Потому что это основа государства, основа общественной и государственной безопасности. Как передает replyua.net, об этом в своем блоге пишет украинский блогер с ником Mason Lemberg.

По его словам, если допустить, что люди продолжают верить Саакашвили потому что СБУ и ГПУ врет, что это деньги Курченко. На самом деле Саакашвили финансировал прорыв границы за свои деньги, которые он заработал. Но, где заработал? Где он работал последние 3 года? И в принципе после 2013 года? За какие деньги арендует квартиру в Киеве, платя 6 тысяч долларов в месяц? Также можно услышать мнения, мол я не верю ролику СБУ потому что СБУ фальсифицировала прослушку с БУКом, который сбил Боинг, или СБУ фальсифицировала другие подобные прослушки.

Блогер отмечает, что вместо ответа на элементарные логические вопросы, эти люди несут что-то такое, что совершенно не укладывается ни в какие рамки здравого смысла. То пытаются высмеять, то пытаются безапелляционно утверждать о «фальсификации». Поэтому мы потеряли этих людей. Потому что эти люди потеряли не только здравый смысл, но и инстинкт самосохранения.
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