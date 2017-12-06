Евгений Положий: перед Михо стоит всего одна задача – развал коалиции и досрочные выборы парламента с президентом

Тактическая цель экс-президента Грузии Михеила Саакашвили и компании – развалить парламентскую коалицию и запустить досрочные выборы Верховной Рады и президента, при этом парламентские выборы должны состояться раньше, чем президентские. Как передает replyua.net, об этом в Facebook пишет украинский писатель и редактор газеты «Панорама» Евгений Положий.
По его мнению, потому парламентские выборы оппозиция сможет выиграть, а вот президентские – вряд ли. Мы видим, что пропасть непонимания между Петром Порошенко и Арсеном Аваковым с каждым часом «Михомайдану» становится все шире, но она еще недостаточно глубокая, чтобы коалиция, когда власть провалится туда, разбилась вдребезги.
Евгений Положий считает, что стратегическая цель – это хаос и полные тормоза всех положительных опций, потому что, когда идет предвыборная компания, много гречки, но совершенно нет смысла и перспективы. По мнению журналиста, в дальнейшем все зависит от того, как себя поведет власть и сможет доказать, что способно противостоять российской агрессии не только на востоке страны, но и в столице.