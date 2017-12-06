Блогер: Соболева поперли из главы Антикоррупционного комитета – это ужасный наезд на демократию и борьбу с коррупцией

Как передает replyua.net, украинский блогер и журналист Дмитрий Вовнянко в своем блоге пишет о том, что всем хорошо известный такой народный депутат Егор Соболев, настоящая родная фамилия которого Зимин. Именно он еще год назад зарегистрировал ОО «Рух за визволення», которая расположена по одному и тому же адресу, что и «Внутренний корпусом батальона Донбасс» и «Антикоррупционная армия», что отминусовала от украинского бюджета несколько миллиардов гривен, путем блокады ОРДЛО.
По словам блогера, еще Соболев-Зимин сделал все возможное, чтобы «слить» Кривой Рог регионалу Вилкулу. А еще Соболев-Зимин известный лоббизмом вопросов, связанных с АПК, и конечно это совпадение, что самый богатый нардеп из «Руху за Визволення» - зернотрейдер Иван Мирошниченко. Вовнянко отмечает, что вот, когда нардепа Соболева-Зимина поперли из главы Антикоррупционного комитета – это ужасный наезд на демократию и борьбу с коррупцией.
«Правда ужас? Кто же теперь будет бороться коррупцией? Кстати он там бухтит, что лоббировал назначение Марты Борщ, прокурора на процессе США против Лазаренко, аудитором НАБУ. А Марта Борщ об этом хоть в курсе?», – резюмировал блогер.