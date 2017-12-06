валюта
СпецтемаЖенщина, которая стояла с Саакашвили на сцене, это и есть ответ на вопрос – чьи интересы он представляет в Украине

Блогер: Соболева поперли из главы Антикоррупционного комитета – это ужасный наезд на демократию и борьбу с коррупцией

Блогер: Соболева поперли из главы Антикоррупционного комитета – это ужасный наезд на демократию и борьбу с коррупцией
Как передает replyua.net, украинский блогер и журналист Дмитрий Вовнянко в своем блоге пишет о том, что всем хорошо известный такой народный депутат Егор Соболев, настоящая родная фамилия которого Зимин. Именно он еще год назад зарегистрировал ОО «Рух за визволення», которая расположена по одному и тому же адресу, что и «Внутренний корпусом батальона Донбасс» и «Антикоррупционная армия», что отминусовала от украинского бюджета несколько миллиардов гривен, путем блокады ОРДЛО.

По словам блогера, еще Соболев-Зимин сделал все возможное, чтобы «слить» Кривой Рог регионалу Вилкулу. А еще Соболев-Зимин известный лоббизмом вопросов, связанных с АПК, и конечно это совпадение, что самый богатый нардеп из «Руху за Визволення» - зернотрейдер Иван Мирошниченко. Вовнянко отмечает, что вот, когда нардепа Соболева-Зимина поперли из главы Антикоррупционного комитета – это ужасный наезд на демократию и борьбу с коррупцией.

«Правда ужас? Кто же теперь будет бороться коррупцией? Кстати он там бухтит, что лоббировал назначение Марты Борщ, прокурора на процессе США против Лазаренко, аудитором НАБУ. А Марта Борщ об этом хоть в курсе?», – резюмировал блогер.
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Горячая тема: Олимпийская чемпиона РФ о решении МОК: Вы нюх потеряли, у нас есть ядерное оружие!

Срочно: Женщина, которая стояла с Саакашвили на сцене, это и есть ответ на вопрос – чьи интересы он представляет в Украине
Важное за сутки
06 дек 2017
19951

Олимпийская чемпиона РФ о решении МОК: Вы нюх потеряли, у нас есть ядерное оружие!

Светлана Хоркина, российская олимпийская чемпионка, в интервью журналистам дала свою оценку решению Международного олимпийского комитета об отстранении сборной ее страны от участия в Олимпийских

06 дек 2017
9871

Блогер: посмотрите на реакцию друзей Саакашвили – Найема, Залищук, Гацько и найдете ответ – подлинные пленки Луценко или нет

Лучше всего о достоверности пленок телефонного разговора Саакашвили с Курченко говорит реакция на них соратников по борьбе. Еще вчера они вместе пересекали границу в Варшавском экспрессе, а вчера

06 дек 2017
9532

Саакашвили с боевиками захватил комитет Верховной Рады Украины, - ГПУ

Председатель Генпрокуратуры Украины Юрий Луценко сегодня, 6 декабря 2017 года с трибуны Рады рассказал о беспределе, который творил Саакашвили вместе со своими сторонниками на территории украинского

Последние новости

Військовий хлопчина, який відчайдушно втік під обстрілом в Південну Корею з КНДР, тепер цілими днями дивиться кіно

Евгений Положий: перед Михо стоит всего одна задача – развал коалиции и досрочные выборы парламента с президентом

Смертельное ДТП в Харькове: в крови Зайцевой обнаружен кодеин, - НПУ

Блогер: Соболева поперли из главы Антикоррупционного комитета – это ужасный наезд на демократию и борьбу с коррупцией

КНР заинтересована в покупке украинских самолетов и совместном их производстве

«Смертельный урон» от Саакашвили: «Если хорошо сработаем, встретим Новый год без Порошенко»

Конец света в декабре! Календарь Майя подсказал точную дату апокалипсиса

Закон «Об образовании»: Сийярто поставил Украине ультиматум

Саакашвили дал старт вече у Рады на котором объявит «план действий»

Егор Соболев прокомментировал свою отставку

Дальнобойщики заблокировали пропускной пункт на границе с Польшей

Отстранение РФ от Олимпиады: Путин пошел против воли народа

Лондон поддержал НАБУ в конфликте с ГПУ

Тиллерсон поставил крест на отношениях РФ и НАТО

В НАТО заявили о возобновлении военных контактов с Россией

Антикоррупционный комитет ВРУ проголосовал за отставку Егора Соболева

Олигарх через суд отобрал у главы Минэнергетики транспорт и землю, - СМИ

Быть, или не быть: Путин принял решение по участию в президентских выборах

Блогер: коррупция никуда не денется, потому что и власть, и оппозиция «кормятся» с нее. Вся надежда только на средний класс

Несмотря на кризис: В Украине на 26% выросли продажи новых авто

 Новости за день