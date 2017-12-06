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Блогер: коррупция никуда не денется, потому что и власть, и оппозиция «кормятся» с нее. Вся надежда только на средний класс

Блогер: коррупция никуда не денется, потому что и власть, и оппозиция «кормятся» с нее. Вся надежда только на средний класс
У нас в действующей власти полно коррупционеров, схем и воров, но мало кто может сказать, что именно Порошенко от нее что-то зарабатывает. Коррупция выступает связующим элементом всех конкурирующих групп во власти. У каждого своя тема, все с нее потихоньку «кормятся», за это проявляют лояльность, голосуют за те же реформы. Там – орешки у СБУ и айтишники, тут – ГФС, которая в упор не видит ям, газ Фирташа, преференции Ахметову – этот список длинный. Как передает replyua.net, об этом в своем блоге пишет украинский блогер Филипп Духлий.

По его словам, но схемы также есть и у наших антикоррупционеров. Масштаб, правда меньше, власти меньше, но есть. Стоит только вспомнить, как нам «втюхивали» нечто похожее на сайт е-декларирования, как тогда истерили Шабунин и прочие грантоеды. А, оказалось, что тендер был «левый», контора-разработчик тупо «слила» деньги с уходом от налогов, а разработчиками были студенты КПИ за 3 копейки. Проблема НАБУ в том, что это чужеродный элемент одной системы в другой системе. Они не лучше и не хуже теперешней, они просто другие. Шабунин не стесняется называет их политическим инструментом, а когда надо прикрыть квартиру Лещенко – они это делают, даже не покраснев.

Блогер отмечает, что, когда одна система начинает съедать другую, то ее представители бегут жаловаться европейцам, что их тут обижают. По мнению Филиппа Духлия, выход из этой, казалось бы, патовой ситуации – создание реальной и нормальной партии, представляющей средний класс и финансируемой им же, но нам до этого еще ой как далеко. Поэтому пока не сформируется средний класс, пока не вырастут доходы и не появится лишнее время, чтобы идти в политику или гражданскую активность – до тех пор в парламенте будут сидеть всякие Лещенко, Тимошенко, Ляшко, Сыроид, Розенблат и прочие товарищи.
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