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СпецтемаЖенщина, которая стояла с Саакашвили на сцене, это и есть ответ на вопрос – чьи интересы он представляет в Украине

Военный эксперт: у нас в УНР «жевали сопли», «жевали» в Крыму, «жевали» на Донбассе, «жуют» и сейчас в Киеве

Военный эксперт: у нас в УНР «жевали сопли», «жевали» в Крыму, «жевали» на Донбассе, «жуют» и сейчас в Киеве
Президент Петр Порошенко неплохо умеет разбираться в однозначных силовых ситуациях, война с Россией, например, но все еще – ведет себя, как дилетант в неоднозначных ситуациях. Кроме того, беда нашего лидера в том, что он так и не стал государственником. Как передает replyua.net, об этом в своем блоге пишет украинский военный блогер Алексей Арестович.

По его словам, «Альфа» очень профессионально работает на фронте, но теперь все думают про «Альфу», которая, мягко говоря, прокололась с задержанием Саакашвили, как о каких-то мальчиках для битья. Государственник снес бы эту камарилью под Верховной Радой танками, был бы не прав, пролил бы кровь, попал под международную критику, но не дал бы находиться в 200 метрах от собственной администрации лагерю вооруженных людей, которые объявили публично целью отстранения от должности Верховного главнокомандующего воюющей страны, или нашел бы любой другой способ, жесткий, мягкий – неважно, но только не дал, лицам, объявленным государством в розыск по обвинению «... на посягательство на государственную власть во взаимодействии с внешним врагом», проводить пресс-конференции в правительственном квартале. Алексей Арестович отмечает, что чего только стоят последние обвинения в адрес Саакашвили. После таких обвинений клиента уже надо брать любой ценой, иначе, государство не отвечает за свой «базар».

Алексей Арестович отмечает, что черта «вечное жевание соплей» характерна не только Порошенко. Все украинские лидеры вечно медлили там, где нужно быстро и жестко забить под плинтус недружественного субъекта. «Жевала сопли» УНР, жевали в Крыму, жевали на Донбассе – там, где все можно решить было десятком выстрелов из реактивных ранцевых огнеметов. «Вот, почему надо учиться у русских – их чрезвычайной упрямства. Они положат все вокруг, положат кучу своих, но им надо – возьмут. Взяв уже никому не нужный в военном отношении ГАП. Из принципа. А у нас, что грубый завгар, что сладкий кондитер в должности главного силовика страны делают одни и те же ошибки, как под копирку. А все потому, что они не понимают ценности «государства», как таковой. Она им не в кайф», – резюмировал блогер.
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