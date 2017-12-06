Блогер: не ждите, эти ребята не так просты, чтобы добровольно сложить свои мандаты

Как передает replyua.net, фракция БПП от которой избирались нардепы Найем, Залищук и Лещенко предложила им быть последовательными, прекратить обманывать избирателей БПП и добровольно сложить свои мандаты. По словам украинского блогера и журналиста Дмитрия Вовнянко, никто из трех отщепенцев БПП с мандатом ни за что не попрощаются. Идя на выборы от БПП, эта троица хорошо слышала и читала все то, что уже тогда писали о политсиле Петра Порошенко «бютовцы» и другие «сторонники» действующего президента. Ничего же почти не изменилось.
Дмитрий Вовнянко пишет, что не помешало бы в этой связи вспомнить историю с 32-м блок-постом. Этим самым, что был прямо накануне выборов в Верховную Раду окружен боевиками, в результате чего была разогнана невероятная «зрада», мол: «власть занимается выборами, а не жизнью бойцов». Многие люди симпатизировали тогда Порошенко, но после истории с 32-м блоком не стали голосовать за БПП, но вот троицу Найем-Лещенко-Залищук это не остановило. Потому что не для того они шли в нардепы, чтобы воплощать в жизнь программу политсилы, от которой избирались. Они – как Юлия Тимошенко, которая выбирает перед выборами тот образ, который советуют политтехнологи, потому собственного лица и убеждений у нее просто нет. Они присоединились к тем, кто предложил идти, и с кем было больше шансов пройти в Верховную раду. Они сразу показали свое истинное лицо.
«Квартирки Лещенко и Залищук были позже – первым был Найем, который заявил, что ему мало депутатской зарплаты – она тогда была равна зарплате рядовому киевского менеджера. Не сложат они мандаты, чтобы в этих условиях сложить мандат народного депутата – надо служить народу. Они служат только и исключительно своему собственному самолюбию», – резюмировал Дмитрий Вовнянко.