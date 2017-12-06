Блогер: россияне так и не поняли, что они не просто пропускают Олимпиаду-2018, они исключены – навсегда

Кажется, в России до сих пор не поняли, что вчерашнее решение МОК по отстранению российской сборной от участия в зимней олимпиаде 2018 в Южной Корее – это не только об одной отдельной олимпиаде. Это навсегда. Поэтому МОК исключил из своего состава олимпийский комитет России. Как передает replyua.net, об этом в своем блоге пишет украинский блогер Лидия Гайдар.
По ее словам, для того, чтобы Россия снова могла участвовать в олимпиадах – надо, чтобы ее сначала приняли обратно в МОК, а, чтобы это произошло – для этого Москве надо, обязательно, в первую очередь, признать созданную им систему государственного допинга, и принести официальные извинения, а пока в Кремле восседает Путин – этого не будет никогда. В этой связи можно поздравить бывших украинских спортсменов, которые с 2014 года, в ожидании больших денег за свои достижения, приняли российское гражданство. Что особенно обидно для шахматистов – именно с зимней олимпиады 2018 года шахматы впервые в истории олимпийского движения включены в перечень спортивных дисциплин, пока в качестве показательных.
Лидия Гайдар отмечает, что можно лишь передать привет 27-летнему Сергею Карякину, который уроженец Крыма и 27-летней Екатерине Лагно, уроженке Львова – они «пролетают» мимо возможности заработать российских деньжат со свистом. По словам блогера, несмотря на то, что некоторые из спортивных коллаборационистов еще молоды, ситуация складывается плохая – Путин будет сидеть в Кремле еще долго, особенно, учитывая то, что его родители дожили: отец – до 88 лет, мать – до 87 лет. Отсюда вывод – даже у 18-летней гимнастке Элеоноре Романовой не имеет нет шанса попасть когда-либо на Олимпиаду. По крайней мере, под российским флагом.