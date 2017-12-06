Арестович: коли немає довіри до влади та опозиції, вірте збройним силам. Оці – не підводять

В Україні склалася цікава ситуація, коли народ просто не знає, кому вірити. З одного боку, влада, яка ладу не дасть з колаборантами в центрі столиці, одні з яких працюють на гроші Кремля, а інші самі з Кремля, але гроші заробляють в Україні. В пам’яті виростають події чотирьохрічної давнини, хочеться знову вітру революції. Трохи заважає лише одне – цинізм персонажів з обох боків. Проти одних гидко повставати, з іншими – гидко повставати разом. Як передає replyua.net, про це у своєму блозі пише український військовий блогер Олексій Арестович.
«Спитав сьогодні вночі Народну душу: «невже у тебе не знайшлося, в цей доленосний час для унікальної цивілізації Русі-України, інших кандидатів? Інших нема, - каже. Ви усі таки. Кому ж вірити, Душа? Вірте Збройним силам. Оці – не підводять», – написав блогер.
За його словами, всі намагаються навчитися успіху, за будь-яку ціну, а в ЗСУ культивують обов’язок, дисципліну та самовідданість, готовність до жертви – заради загального блага всіх. Саме тому, рівень суспільної довіри до Збройних сил, навіть, в їх чорні часи вище ніж до будь-якої іншої суспільної інституції та категорії громадян, «найуспішнішої з успішних».