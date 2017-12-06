Блогер: посмотрите на реакцию друзей Саакашвили – Найема, Залищук, Гацько и найдете ответ – подлинные пленки Луценко или нет

Лучше всего о достоверности пленок телефонного разговора Саакашвили с Курченко говорит реакция на них соратников по борьбе. Еще вчера они вместе пересекали границу в Варшавском экспрессе, а вчера Мустафа Найем, Залищук, Гацько дружно открестились от своего ненадежного «попутчика». При этом, конечно, они не перестали рассказывать, что они не доверяют власти, как и положено настоящим оппозиционерам, но четко указав на недопустимость брать деньги у Курченко. Как передает replyua.net, об этом в своем блоге пишет известный украинский блогер Сергей Марченко.
По его словам, это простой народ, обсуждая события в Киеве о чем-то только догадывается, а политики уже точно знают, подлинное это видео или бутафория, у них свое сарафанное радио. Именно поэтому реакция еврооптимистов не оставляет шансов для иной трактовки. «Кстати, бабушка тоже обиделась переходу внучка на чужие плюшки. Кормишь, балуешь, помогаешь советами, а он потом уходит к стремному дедушке, который хотел тебя на 30 млн «кинуть». Интересно, что чуткое бабушкино сердце почувствовало неладное еще за день до брифинга Луценко и люди бабушки начали мочить внучка еще с понедельника», – написал Марченко.
Он отмечает, что после всего этого, главный вопрос брал или не брал деньги из Москвы уже перестает быть вопросом, Саакашвили на допрос наотрез идти отказываются, еврооптимисты обходят палатку «грузинского реформатора» девятой дорогой.