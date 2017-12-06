Цимбалюк: власти нужно вспомнить свои предвыборные обещания, а там гляди и Михо станет не таким уж страшным со своими «барыгами»

Сейчас Саакашвили занимается делегитимацией украинской власти. Все эти заявления о народном импичменте здорово звучат и ласкают звук разочарованным обывателям. Только по сути Михо предлагает Украину лишить Верховного главнокомандующего во время войны, что ведет к необратимым последствиям для государства и ее граждан. Урок 2014 года забывать не стоит, многие мечтают его повторить. Как передает replyua.net, об этом в своем блоге пишет украинский журналист Роман Цимбалюк.
Он отмечает, что страшно представить себе, чтобы сделал Саакашвили, если кто-то, причем без грузинского гражданства, посмел что-то подобное учудить в бытность его президентом Грузии в Тбилиси. Саакашвили только на камеры улыбается и корчит из себя невинного шутника, на самом же деле, от, кто в теме, знает Саакашвили, как человека с очень крутым нравом и многие помнят о его жестокости в Грузии. По мнению Цимбалюка, массовой поддержки у Саакашвили некогда не будет и как результат не будет Майдана, но его лозунги ложатся на слишком благородную почву. Действующая команда выиграла выборы под лозунги борьбы с коррупцией, а успехов на этом поприще недостаточно.
По словам журналиста, Луценко со своим наездом на НАБУ просто откровенно смеется над здравым смыслом, ему об этом сказали наши партнеры в США, в ЕС и даже в Всемирном банке. Блогер отмечает, что выход с этой истории очень прост: власти нужно просто-напросто вернуться к истокам, к своим предвыборным обещаниям, прекратить кошмарить НАБУ, и далее по списку антикоррупционной деятельности: автоматическая проверка деклараций, антикоррупционный суд, а там и Саакашвили станет не таким страшным со своими «барыгами».