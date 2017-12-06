Волонтер: Саакашвили не борется за президентство в Грузии, потому что «братские» соседи денег на это не дают, другое дело – Украина

Как передает replyua.net, известная украинская волонтер и блогер Наталья Юсупова в своем блоге пишет, что ей последнее время иногда задают вопрос «Вы идете на третий Майдан?». По словам блогера, ответ ее «Нет, не иду» однозначный и имеет четкое объяснениеЮ нельзя путать революцию Достоинства с истеричной борьбой беглого грузинского президента за власть в Украине.
«Может еще китайцев начнем звать спасти нас? Это наша страна и только рожденные здесь украинцы должны решать свою судьбу. Это мое мнение», – написала Юсупова. Она задается вопросом, почему Саакашвили не борется за президентство в Грузии? Ответ прост – потому что денег никто на это не дает, а в Украине «братским» соседям так и хочется снова пролить кровь в нашей столице. Войны на Донбассе им мало, там не получилось, наши воины на смерть стоят.
Волонтер призывает украинцев просто подумать, кому выгодна еще одна революция, во время войны. Нам сейчас очень тяжело, только не Майдан виноват, все годы независимости Украины нашу страну грабили и уничтожали, вот результат. Однозначно, лучше жить в «загнивающей» Европе, чем в коммунистической, тоталитарной стране. «Я хочу, чтобы у наших детей была свободная жизнь и выбор, где работать, где жить и чем заниматься по жизни. Это моя гражданская позиция, нравится кому-то или нет, я так думаю», – резюмировал Наталья Юсупова.