Экономист: Украину ждет еще один год бедности

Как передает replyua.net, Комитет по вопросам аграрной политики и земельных отношений поддержал законопроект, которым предлагается продлить мораторий на отчуждение и покупку-продажу земель сельскохозяйственного назначения до 1 января 2019 года. По словам украинского блогера, экономиста Сергея Фурсы, можно понять, когда власть прислушивается к кредиторам, получает поддержку и этим обеспечивает себе рост экономики, можно понять, когда власть не хочет слушать кредиторов, но делает все, чтобы инвестиции заходили без их участия и обеспечивает этим себе рост экономики, но никак нельзя понять, когда власть одной рукой показывает фигу кредиторам, атакуя борьбу с коррупцией, а другой рукой, показываете фигу росту экономики.
Сергей Фурса отмечает, вчера предсказуемо Юлия Тимошенко заявила, что нужно продлить мораторий на 5 лет. Оно и понятно. Хочешь 10, проси 20. Хочешь мораторий на год, проси 5 и тут же реформаторы из власти ответили ей своим мораторием – на один год и так каждый год. Уже много лет. По словам блогера, в очередной раз Украину лишают шанса на ускоренный экономический рост, а тысячи людей так и уйдут в другой мир, не сумев воспользоваться своим правом собственности. Зато с десяток больших агрохолдингов еще год будут получать сверхприбыли за счет дешевой аренды, а популисты продолжат паразитировать на страхах украинцев. При этом куча паразитов-чиновников и паразитов-политиков продолжат получать сверхприбыли с государственных земель.
Экономист отмечает, что мораторий с одной стороны приведет к тому, что ничего не изменится. Это как с упущенной выгодой. Когда вам дают шанс всей вашей жизни, а вы проходите мимо. Головокружение от успехов. Экономика растет, курс валюты стабильный, резервы Национального Банка повышаются. При этом, за год получили от МВФ 1 млрд долларов, а отдали ему 1,2 млрд долларов, а, значит можно уже не слушать кредиторов и пустить экономику на самотек.