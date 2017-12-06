Блогер: 90% украинцев, по большому счету, все равно, кто сегодня на Грушевского или на Банковой, лишь бы не трогали

В мире существует теория «разбитых стекол», придумали ее известные американские социологи Уилсон и Келлинг. Суть ее в том, что, если в здании разбито одно стекло, и никто его не заменяет, то через некоторое время там не остается ни одного целого окна. Эта теория полностью про нашу страну, про нашу сюрреалистическую жизнь в последнее время. Как передает replyua.net, об этом в своем блоге пишет блогер Андрей Деркач.
По его словам, в нашей жизни каждый день добавляются новые битые стекла, ненависть в фейсбуке, балаганные физиономии на трибунах и по телевизору, титушки на улицах, палаточные лагеря, резкие разоблачения и взаимные обвинения. Самое обидное, что все это подается под прекрасными лозунгами борьбы за что-то.
Андрей Деркач отмечает, что, наверное, не один украинец ловил себя на мысли, что все это делается специально, каким-то специальным режиссером абсурда. Украинцы покидают свою родную страну не только потому что они хотят зарабатывать достойные зарплаты и как-то кормить свои семьи, а еще и потому что им просто жить некомфортно в таких вот условиях. Отсюда возникает логичный вывод, кто-то во всем этом виноват, но точно вины здесь нет 90% украинцев, которым, по большому счету, все равно, кто сегодня на Грушевского или на Банковой, лишь бы не трогали. Блогер отмечает, что ему неизвестен рецепт, как это все прекратить, но точно надо это все останавливать – хватит бить стекла, скоро целых не останется.