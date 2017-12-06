Блогер: спочатку була Тимошенко, потім Семенченко, Савченко… Тепер Саакашвілі. Хто наступний брехун та пройдисвіт?



Якщо проаналізувати політичній події в Україні, то протягом останніх чотирьох років все відбувається за одним і тим же сценарієм, змінюються тільки політичні кумири і головні герої. Варто згадати, що спочатку все закручувалося навкруги Тимошенко, її бачили ледь не головним борцем з корупцією і несправедливістю. Потім стали такими борцями бачити Семенченка і Парасюка. Потім за головну політичну сцену вийшла кремлівська мучениця



Він пише, що пройшов деякий час, опозиціонери прийшли в себе почали підтримувати Лещенко та Касько, але кожен з них «намутив» по квартирі і підтримувати стало нікого. І тут на горизонті з'являється Саакашвілі. «Я розумію прихильників Михайла Ніколоізовича – мені теж хочеться всього і відразу. Я теж хочу бачити Ахметова в СІЗО, а не в телевізорі. Хочу мамі пенсію 1000 євро, автобан до Чорнух і щоб не платити податки, а держава мені сама доплачуватиме. Розумію, наскільки нудно бути консерватором і не розхитувати човен і наскільки романтично – революціонером. Але, коли ж ви подорослішаєте?», – зазначає Марченко.



За його словами, важко зрозуміти, чому люди не можуть втямити, що не буває реформ за 70 днів, якщо ви не Піночет. Найгірше не в тому, що прихильники Саакашвілі зачаровані брехуном, на якому клейма ставити ніде, а в тому, що коли він остаточно «здується», люди не зроблять жодних висновків. Вони підуть шукати чергового брехуна і пройдисвіта, щоб продовжити цей прекрасний ряд.

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Срочно: Звезда «Сватов» сделал новое громкое заявление в адрес Украины Якщо проаналізувати політичній події в Україні, то протягом останніх чотирьох років все відбувається за одним і тим же сценарієм, змінюються тільки політичні кумири і головні герої. Варто згадати, що спочатку все закручувалося навкруги Тимошенко, її бачили ледь не головним борцем з корупцією і несправедливістю. Потім стали такими борцями бачити Семенченка і Парасюка. Потім за головну політичну сцену вийшла кремлівська мучениця Савченко . Після Савченко в колі прихильників опозиціонерів наступила справжня смута, адже навіть їм самим стало соромно хавати таку погань. Як передає replyua.net , про це у своєму блозі пише відомий український блогер Сергій Марченко.Він пише, що пройшов деякий час, опозиціонери прийшли в себе почали підтримувати Лещенко та Касько, але кожен з них «намутив» по квартирі і підтримувати стало нікого. І тут на горизонті з'являється Саакашвілі. «Я розумію прихильників Михайла Ніколоізовича – мені теж хочеться всього і відразу. Я теж хочу бачити Ахметова в СІЗО, а не в телевізорі. Хочу мамі пенсію 1000 євро, автобан до Чорнух і щоб не платити податки, а держава мені сама доплачуватиме. Розумію, наскільки нудно бути консерватором і не розхитувати човен і наскільки романтично – революціонером. Але, коли ж ви подорослішаєте?», – зазначає Марченко.За його словами, важко зрозуміти, чому люди не можуть втямити, що не буває реформ за 70 днів, якщо ви не Піночет. Найгірше не в тому, що прихильники Саакашвілі зачаровані брехуном, на якому клейма ставити ніде, а в тому, що коли він остаточно «здується», люди не зроблять жодних висновків. Вони підуть шукати чергового брехуна і пройдисвіта, щоб продовжити цей прекрасний ряд.