Журналист: «Это историческое событие за 2800 лет»

За все 2800 лет проведения Олимпиад случилось беспрецедентное событие – санкции против России, которую отстранили от ОИ в Пхенчхане, поражают своими масштабами. Как информирует replyua.net, об этом журналист Юрий Бутусов пишет на своей странице в Фейсбуке.
«Россия отстранена от участия в Олимпиаде-2018 в корейском Пхенчане, и утратила полномочия члена Международного олимпийского комитета. Запрещено в каком-либо виде использовать на Олимпиаде российскую символику, гимн, флаг. Участие российских спортсменов возможно только под нейтральным флагом, гимн – олимпийский. Пожизненно дисквалифицирован и отлучен от мирового спорта бывший министр спорта Мутко, замминистра спорта Нагорный, исключен из состава Международного олимпийского комитета глава НОК РФ Жуков», - пишет Бутусов. По его словам, после Олимпиады в Сочи у россиян забрали одиннадцать медалей, и вместо первого места, на котором располагалась команда в общем зачете, теперь она стала только пятой.
«Отстраненный глава Олимпийского комитета России Жуков наконец принес извинения за действия РФ перед международным олимпийским движением. Государственный телеканал Россия уже заявил, что транслировать игры в Пхенчане отказывается. Не хотят, чтобы россияне стали свидетелями путинского позора», - добавил журналист.