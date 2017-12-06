Активист: «Если бы я находился в Киеве, то тоже вышел бы на улицу, но только не за Саакашвили»

Людей к протестам побуждает не личность Михаила Саакашвили, а методы, которые для себя выбрала действующая власть, и те, кто вышел на митинги грузинского политика, его сторонниками не являются.
Как информирует replyua.net, об этом на своей странице в Фейсбуке пишет Сергей Стерненко, общественный активист и бывший глава «Правого сектора» в Одессе. «В Одессе дерзко и своевольно закрывали меня, Демьяна Ганула и Игоря Резуна, потому что мы в жесткой оппозиции к Труханову и ко. То, что нам инкриминировано, – лишь ширма и инструмент для заключения. Но общество дает системе по зубам, и я пишу этот пост, не находясь в СИЗО. Увидим, чем закончится апелляция сегодня по Демьяну. Нельзя говорить о благих целях, действуя методами бандитов», - пишет активист.
По его словам, если человек совершает преступление, его нужно наказывать, но нельзя судить людей за их позицию и несогласие с поступками власти. Стерненко подчеркнул, что лично он, если бы сейчас находился в Киеве, обязательно вышел на улицу и присоединился к протесту, но сделал бы это не за грузинского политика, а против бандитизма и произвола со стороны украинского руководства.