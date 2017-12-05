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СпецтемаЖенщина, которая стояла с Саакашвили на сцене, это и есть ответ на вопрос – чьи интересы он представляет в Украине

Политолог: Аваков в очередной раз нанес удар даже не по Луценко, а открыто – по Порошенко

Политолог: Аваков в очередной раз нанес удар даже не по Луценко, а открыто – по Порошенко
Как передает replyua.net, многие с улыбкой наблюдали за тем «спектаклем», как правоохранители учувствовали в фарсе с задержанием Саакашвили. Поэтому закономерно возник вопрос, как такая масса полицейских и нацгвардийцв, которые численно преобладали количество апологетов Саакашвили, смогли его выпустить?

Как ответил в своем блоге политический аналитик Тарас Черновил, если внимательно рассмотреть многочисленные фото и скрины с видео, то можно рассмотреть двоих таких «освободителей»: Левченко из «Свободы» и Петренко из Азова-Нацкорпуса. По Левченко, то там отдельный вопрос после всех историй с его российским гражданством. А появление там Петренко, как и членов Нацкорпуса 17 октября, говорит о нечто гораздо большем. Что Азов-Нацкорпус тесно связан с Аваковым – это уже давно секрет Полишинеля.

Тарас Черновил отметил, что мозаика постепенно начинает складываться – полицейские слишком вяло действовали, а им же никого бить не надо было, просто оттеснить могли толпу, а вместо того в какие-то бальные танцы играли. «Аваков в очередной раз нанес удар даже не по Луценко, а по Порошенко. Это, в конце концов, можно было бы рассматривать как некую властную интрижку, если бы за делом не засветились российские деньги...», – резюмировал политолог.
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