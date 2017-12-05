Журналист: после заявления Луценко стало понятно, почему правоохранители не противились «освобождению» Михо

Как передает replyua.net, сегодняшние событий в Киеве с задержанием Саакашвили вызвали необычайную агрессию в сторону власти не потому что хотели задержать кумира тысяч и миллионов, а потому что все давно очевидно было, а значит нужно было подготовиться к этой спецоперации. Особенно после провала с аннуляцией гражданства Саакашвили и всех этих последующих цирков с прорывом границы.
По словам украинского журналиста и блогера Алексея Панича, после последних заявлений Генпрокурора Юрия Луценко приходит понимание, почему правоохранители, задержав Михеила Саакашвили, дали ему убежать – то есть, не противились его «освобождению» до последней капли крови. Со стороны все и правду казалось на то, что силовики не могут сопротивляться.
«Это некое политическое айкидо, когда сопернику дают возможность действовать, но ставят в такие условия, что он каждым своим силовым действием только ухудшает свое положение», – отметил журналист. По его словам, Саакашвили сам продолжает загонять себя в капкан. Теперь, кроме прорыва границы, есть еще и побег из-под стражи, причем под вопросом еще и содействие этому преступлению, а это несомненно преступление, со стороны ряда нардепов, вот интересная игра наметилась.