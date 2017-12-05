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СпецтемаБлогер: теперь окончательно стало ясно на кого работает Саакашвили

Эксперт: кто-то из советчиков Порошенко сознательно «играет в игру против гаранта»

Эксперт: кто-то из советчиков Порошенко сознательно «играет в игру против гаранта»
Если судить по последним событиям в стране, то складывается впечатление, что настоящий враг украинского президента – не Саакашвили, а хитрый и коварный враг – тот, кто побуждает его к непродуманным и импульсивным решениям, которыми просто изобилует история Михо за этот год. Как сообщает replyua.net, об этом в своем блоге пишет юрист-международник Геннадий Друзенко.

По его словам, каждый раз, когда экс-президент Грузии фактически исчезает из информационного поля, кто-то словно советует Порошенко сделать что-то такое, чтобы о Саакашвили снова заговорили, чтобы все телекамеры его показали. Михо в Украине, палаточный городок под Радой, Саакашвили снова на свободе и снова главный ньюсмейкер страны, что вызывает справедливые подозрения в импотенции власти. В частности, возникают такие подозрения и у олигархов, которые не прислали камеры своих телеканалов на относительно многолюдный воскресный «Марш за импичмент», однако все как один дали добро на освещение сегодняшних событий.

Эксперт отмечает, что советники Порошенко умеют выстроить правильную фабулу и достигать кульминаций: разборки между ГПУ, СБУ и САП и НАБУ, лубочная осада «News One» и вот сегодня вишенка на торте – арест и триумфальное освобождение Саакашвили, которое освещали не только все украинские, но и ведущие международные медиа, в частности The New York Times, Reuters, The Independent, The Financial Times, The Washington Post.
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