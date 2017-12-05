Сергей Иванов: Майдана не будет, хотя бы потому, что никто не готов умирать ни за Порошенко, ни за Саакашвили

В ситуации с сегодняшним шоу задержания Михеила Саакашвили сейчас мы имеем обоюдный цугцванг, как со стороны власти, так и со стороны ее оппонентов, которые, на самом деле просто рвутся любой ценой во властные кабинеты. Тем не менее – Майдана не будет, хотя бы потому, что никто не готов умирать ни за Порошенко, ни за Саакашвили, а за таких одиозных людей, как Портнова с Гужвой – тем более. Как сообщает replyua.net, об этом в своем блоге пишет известный блогер и телеведущий Сергей Иванов.
По его словам, несмотря на дикость со стороны власти и оппозиции, не меньше интересует, когда большинство из украинцев, нормальных и вроде адекватные патриотов Украины, успела переобуться и поменять вектор восприятия – когда Янукович превратился в «меньшее зло», чем нынешняя власть, когда Портнов с Лукаш стали выдающимися правозащитниками, а не сообщниками преступлений завгара.
Блогер отмечает, люди словно в бреду, ведь для некоторых из нас свобода слова стала ассоциироваться из Гужвой и Мураевым. Люди забыли, что ни один политик не заботиться о людях больше, чем о своих рейтингах и когда идет на то или иное телешоу он не думает, как донести людям правду, а как сказать то, чтобы поднять себе рейтинг и выйдя из студии, сев в дорогой автомобиль еще на шаг приблизиться к власти.