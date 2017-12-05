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СпецтемаБлогер: теперь окончательно стало ясно на кого работает Саакашвили

Блогер: Украине гарантирован период нестабильности в несколько месяцев и никому, кроме Курченко, от этого лучше не станет

Блогер: Украине гарантирован период нестабильности в несколько месяцев и никому, кроме Курченко, от этого лучше не станет
Экс-президент Грузии Михеил Саакашвили окончательно пробил дно. Одно дело все время врать, заниматься популизмом и перепиской в Facebook, вместо того, чтобы заниматься политикой, а другое дело – «качать» всю страну для товарища Курченко. Как передает replyua.net, об этом в своем блоге пишет украинский блогер Сергей Марченко.

«С сегодняшнего дня этот политик для меня не существует. Его сторонники, оправдывающие московские деньги великой целью – тоже. Нельзя делать большое дело грязными руками. Если руки грязные – дело тоже грязное», – написал блогер. Он отмечает, что с другой стороны вообще непонятен арест, на что с таким задержанием рассчитывали на Банковой, что Саакашвили покорно пойдет в тюрьму, что его сторонники услышат о нем правду и разойдутся по домам. Это все при том, что практически никто со сторонников Саакашвили толком не может сказать, чем же таким хорошо Саакашвили, что он такого сделал, что за ним можно идти хоть в бездну. Только единицы что-то пробормотят себе под нос о реформах в Грузии, не зная, о чем на самом деле идет речь. Эти люди должны были поверить фактам о предательстве и разойтись по домам?

Марченко отмечает, что в Саакашвили верят не разумом, а сердцем. Те, кто с ним, реально готовы за него сражаться и им все равно, чьими деньгами он оплачивает свои перфомансы или шикарную квартиру на Костельной. Если завтра им показать видео, где он берет деньги у Курченко напрямую, они не поверят и скажут: монтаж. «Так зачем этот арест? Даже у Януковича не додумались арестовать Яценюка или Кличко. Не знаю, чем это все закончится, но в этой истории все показали себя, мягко выражаясь, мудаками. Теперь практически гарантирован период нестабильности в несколько месяцев и никому, кроме Курченко, от этого лучше не станет», – резюмировал блогер.
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