Блогер: не все еще встроились за Украину, вот и получили по зубам

Прыгание по крышам, беглые грузины и отбивание толпой задержанных – это буффонада, примерно, как корова под Верховной Радой, только из другой оперы. Как передает replyua.net, об этом в своем блоге пишет украинский блогер Кирилл Данильченко.
По его словам, очень странно видеть, что у нас в стране столько людей, которые не могут овладеть своими эмоциями. Разве первый раз силовики не задержали объект отработки за 25 лет. В стране достигнут политический консенсус на сегодня. Регионалов не «сажают», потому что они голосуют, как надо, улыбаются при поднятии флага Украины и не кричат про «Украины больше нет». Ахметов в Киеве, Королевская в Киеве, все одиозные любители «Оппозиционного блока» в Киеве.
«Вы где-то видели Ахметова в Киеве с риторикой – первый выстрел за мной, скинем барыг, смерть шоколаду и мармеладу? Штепа вон от радости скачет о того, что она на мирной территории Украины, а не на «подвале» в «ДНР». И таких больших любителей вышиванки как бывшие регионалы с Востока Украины у нас не будет...», – написал блогер. Он добавляет, что все эти задержания в столице – это просто серьезное предупреждение некоторым лицам, что петь надо за Украину, а не в сторону «белокаменной», в очередной раз последовало предупреждение, после которого может быть уже слишком поздно.