Нардеп: вслед за Саакашвили должны сесть Бойко, Фирташ, Левочкин, Медведчук и все те, кто берут деньги у Кремля

Обвинения Генпрокуратуры весь реалистичны, ведь Курченко действительно мог влить деньги в дестабилизацию ситуации в стране, а Саакашвили взять их, считая, что, когда он придет к власти, он Курченко кинет, как он это умеет делать. Как передает replyua.net, об этом в эфире одного из телеканалов заявил нардеп Сергей Высоцкий.
«Я вполне допускаю это, потому что мне известна канва плана Суркова, под крышей которого сейчас действует Курченко. Он состоит в хаотизации внутриукраинского пространства и постепенном навязывания нам ОРДЛО в качестве автономии. Хаос по замыслу Суркова должен создать ситуацию, с которой президент Украины, как Кучма после дела Гонгадзе, сможет найти точку опоры только в России», – отметил Высоцкий.
По его словам, все те, кто принимает кассу от Кремля, должны сидеть. Речь идет не только об одном Саакашвили, но и Бойко, Фирташе, Левочкине, Медведчуке, Юре Енакиевском, Новинском, Мураеве – все они успешно защищают кремлевские и свои бизнес-интересы, договариваясь с различными представителями власти, договариваются с различными деятелями на Банковой и пока они ведут себя лояльно к администрации президента, они находятся не в статусе подозреваемых, а в статусе младших партнеров. «Правило должно быть простое – работаете на Кремль, берете у Кремля бабки – автоматически идете в тюрьму. И пока мы этого не увидим, доверия к доказательствам по кремлевскому финансированию Саакашвили в значительной части общества не будет», – резюмировал Высоцкий.