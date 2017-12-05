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СпецтемаБлогер: теперь окончательно стало ясно на кого работает Саакашвили

Блогер: СБУ села в грузинскую лужу, как и пограничники

Блогер: СБУ села в грузинскую лужу, как и пограничники
История с записями Курченко, которые обнародовал во время брифинга Генпрокурор Луценко, достаточно убедительная, но после недели грызни между ГПУ и НАБУ за такую же прослушку антикоррупционеров, она вызывает усталость и вопрос: а, кто еще за деньги Курченко жил? Как передает replyua.net, об этом в своем блоге пишет журналист и телеведущая Марина Данилюк-Ярмолаева.

По ее словам, группа поддержки Саакашвили – агрессивная и без катушек. Общая эйфория и стихийная баррикада с забора из выковырянной послереволюционной мостовой – есть повод задуматься, что какие-то 20 тысяч реальных людей смогут пронести любимого персонажа не только через границу и из машины СБУ – и на Банковую ради борьбы с «барыгами», которые его же и приютили, легализовали паспортом и статусами.

Марина Данилюк-Ярмолаева отмечает, что несмотря на убедительное кино ГПУ все же ситуативно победил Саакашвили. Обвинение Луценко очень серьезные, но публиковать их надо было перед задержанием и перфомансом на крыше. Угроза суицидом, бегство, мобилизация сторонников – по такой схеме действовал О Джей Симпсон, когда американская прокуратура вынесла ему подозрение за двойное убийство, но шоу и грамотный пиар в СМИ стали соратниками харизматичного преступника с хорошо подвешенным языком. Блогер подчеркивает, главное, когда Саакашвили окончательно утверждается в образе балагура, популиста и алкаша – наша власть, как нарочно делает какой-то несуразный шаг, чтобы с гастролера персонаж вышел в герои. Накануне принятия бюджета и финального варианта по реинтеграции усиливать затухающий «михомайдан» под Верховной Радой – сомнительный шаг.
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