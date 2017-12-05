Журналист: если он прорвал границу, прыгал по крышам, то, кто сомневался, что он удерет из бусика?

Экс-президент Грузии Михеил Саакашвили, конечно, абсолютно кинематографический персонаж. Прорвал границу, колесил по всей Украине в неясном статусе, скандалил в эфирах, спрыгивал от полицейских по крышам, сидел в бусике, окруженном спецназом, который окружен его сторонниками, которые еще раз окружены оцеплением, за которым – снова сторонники и растущие баррикады. Как передает replyua.net, телеведущий и блогер Иван Яковина поделился в соцсети с места событий с задержания Саакашвили.
Он отмечает, что на 90% он был уверен, что Саакашвили прорвет и этот кордон на раз-два – у него к этому талант и даже какое-то нездоровое влечение. Любит и знает это дело. «Я сейчас оттуда. Его сторонники расковыряли всю улицу на брусчатку, бродят какие-то дамы с сумочками и огромными булыжниками, мужики все время бус раскачивали сами не понимая, зачем», – отметил блогер.
По его словам, при этом всем громко играла музыка – что-то вроде «Нам нужна партия снайперов!» и шныряло полно журналистов с камерами и без. Только фейерверка и кордебалета не хватало.