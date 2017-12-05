Журналист: «При Голодоморе украинцев истребляли сознательно, и за его отрицание нужно наказывать»

Дмитрий Гордон, известный журналист, заявил о том, что люди, отрицающие факт Голодомора в Украине, должны нести за это уголовную ответственность, поскольку во время Голодомора украинцев истребляли целенаправленно, сообщает replyua.net со ссылкой на телеканал 112 Украина.
«Голодомор забрал миллионы жизней украинцев, это было сознательное истребление людей. Сознательное! Конечно, надо наказывать за отрицание факта Голодомора так же, как за отрицание факта Холокоста. Это правильно. Так и должно быть», - считает журналист. Гордон при этом подчеркнул, что украинским властям нужно сделать все возможное, чтобы как можно больше стран признали геноцидом Голодомор в Украине. Журналист добавил, что это дело чести для нашей страны.
«Петр Тодоровский рассказывал мне, как женщины крыс ели, детей ели... Он вспоминал: «На моих глазах женщина поймала крысу и – живую! – ела. Голод». И что, это отрицать? Отрицать, что Коммунистическая партия устроила такой ужас – истребление собственного народа?», - отметил журналист. Напомним, что уже несколько государств признали на официальном уровне геноцидом Голодомор в Украине.