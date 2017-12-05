Для президентства Порошенко сегодня наступил переломный момент, – журналист

Перед президентом Петром Порошенком может стать дилемма, с которой только ему самому по силам справиться. Или он сможет удержать власть в стране, или окончательно потеряет контроль над ходом событий. Решившись на задержание экс-президента Грузии Михеила Саакашвили ситуацию обострили до предела. Как передает replyua.net, об этом в своем блоге пишет украинская телеведущая и журналистка Ольга Лень.
По ее словам, это ситуация, когда любое решение – оставить Михо в покое и игнорировать, или активно преследовать – для Порошенко плохое, в первую очередь, как имиджевое. Но задержания еще и значительно ускоряет политическое время. От того, какие аргументы озвучат стороны и сможет ли президент найти правильные эмоции для поддержания своей позиции будет зависеть, куда дальше двинется страна.
Ольга Лень отмечает, если задержание и выдворение из страны Михеила Саакашвили удастся, то после этого не останется никаких оправданий, почему активные экс-регионалы остаются на свободе. При этом, опять-таки, фактор российской агрессии нельзя отбрасывать, потому что не зря именно ФСБ стоит на втором месте после ЦРУ по своему профессионализму и качестве работы.