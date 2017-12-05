Почти 4,5 млн украинцев пострадали от агрессии РФ. 3,4 млн нуждаются в помощи-ООН – эти чудовищные цифры, должен знать весь мир

Почти 4,5 млн украинцев пострадали в результате конфликта на Донбассе. 3,4 млн нуждаются в помощи-ООН. Эти чудовищные цифры, должен знать весь мир. Это результат пропаганды Российской Федерации и ее политики по отношению к соседним государствам. Как передает replyua.net, об этом в своем блоге пишет украинский блогер Семен Кабакаев.
Он отмечает, что именно поэтому санкции будут расширяться и скоро РФ останется одна, без поддержки, потому что все ее преступления нельзя постоянно скрывать и затыкать деньгами рот даже самым преданным союзникам. К тому же сам президент РФ Путин не вечный, так или иначе, но скоро режим падет и новым поколениям придется отвечать за военные преступления Путина, а нам нужно выстоять сейчас, внедрять реформы и двигаться к европейским ценностям.
Кабакаев отмечает, что уже сделан большой обьем работы, но и много еще предстоит впереди, каждый из нас должен делать вклад и развиваться, начиная с дома, где ты живешь, и заканчивая Кабинетом Министров и Верховной Радой. «Мы платим слишком большую цену и мы должны стать той страной, в которой комфортно жить, как простому человеку так бизнесу. Условия и возможности должны быть для всех одинаковые», – резюмировал блогер.