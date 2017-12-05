Блогер: если власть сейчас не возьмет ситуацию в свои руки о независимости можно забыть

Наверное, еще пару лет назад, в разгар российской агрессии никто и подумать не мог, что российская пресса будет вовсю хвалить и совещать протесты в Украине, возглавляемые Михеилом Саакашвили, который свергает «антироссийское правительство Украины». Как передает replyua.net, об этом в своем блоге пишет украинская телеведущая и журналистка Ирина Медушевская.
«Знаете, вот это стремление постсоветского украинца раскулачить немедленно барыгу, странно, что слово «кулак» заменил Миша на «барыгу», но ему виднее, а, главное, чтобы все были бедные, так оно роднее и справедливее, меня не удивляет вовсе. Левая Юля, левый Миша, левые все, даже ВО «Свобода»...», – написала блогер.
По ее словам, больше волнует другое, и это не борьба с коррупцией и прочие «не отдадим наши черноземы», волнует только непрекращающаяся атака РФ на нас. Только это пугает реально. Больше ничего. Но, если вот эти левацкие призывы доморощенных «революционеров», призывающих к убийствам и грабежам, не получат немедленный отпор, если их «подвиги» не приравняют к госизмене и угрозе Украине, боюсь о независимости можно забыть.