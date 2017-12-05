Еще одна «зрада» сорвалась: миграционная служба решила выслать женщину-добровольца Айдара в РФ

Некоторые СМИ сообщили о том, что Государственная миграционная служба приняла решение выслать из Украины экс-добровольца АТО, героическую женщину, россиянку Юлию Толопу. На самом деле речь идет о том, что госпожа всего лишь собирается в консульство РФ, на территории Украины за справкой о несудимости, но, зная о статусе экстерриториальности консульских учреждений, боится, что оттуда она уже не выйдет, потому что ее похитят агенты ФСБ. Об этом сообщает replyua.net со ссылкой на украинского журналиста Алексея Панича.
По его словам, как бы сильно не были обоснованными эти опасения, но на «высылку в РФ» это отнюдь не тянет. Журналист отмечает, госпожа имеет статус УБД, до недавнего времени служила в ВСУ по контракту, имеет сына, рожденного в Украине, но почему-то именно сейчас ей нужно гражданство, а не, например, статус беженки. «Я долго просматривал ленту Юлии Толопы, видел, как ее об этом спрашивали, но вот ответа так и не увидел», – написал Алексей Панич.
По его словам, по всей видимости, что-то недоговаривает сама госпожа Юлия – это еще отдельный вопрос, но журналисты «Нового времени», которые распространили «зраду» в любом случае, или искренне не поняли, о чем идет речь, или манипулируют сознательно. Соответственно, речь идет либо о вопиющем непрофессионализме, либо о профессионализме, но уже не журналистского сорта.