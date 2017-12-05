Геращенко: «За отрицание агрессии России в Украине будут сажать на 5 лет»

Антон Геращенко, депутат от Народного фронта, предложил ввести в Украине уголовную ответственность за отрицание агрессии России и наказывать нарушителей тюремным сроком до пяти лет.
Как сообщает replyua.net, об этом Геращенко написал на своей странице в Фейсбуке. Сегодня соответствующий законопроект он должен подать на рассмотрение в Верховную Раду. «Неоднократно Мураев и ему подобные публично отрицают факт российской агрессии, называют ситуацию с оккупацией части Донбасса Россией «гражданской войной», в точности выполняя таким образом темники российской пропаганды. С точки зрения закона, такие выступления Мураева и ему подобных не наказуемы. Они прикрываются свободой слова и плюрализмом мнений», - написал нардеп.
Он напомнил всем о статье 34 украинской Конституции, направленной на свободу слова и мысли, дающей право на свободное выражение убеждений и взглядов, однако в то же время Геращенко подчеркнул, что статья 34 также предусматривает и возможность ограничения законом в интересах общественной морали, территориальной целостности и национальной безопасности Украины.