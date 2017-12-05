Эксперт пояснил, кто выйдет победителем в войне между КНДР и США

Павел Фельгенгауэр, известный российский военный эксперт, считает, что в случае развязывания войны между КНДР и США, Северная Корея не сможет выйти из нее победителем, сообщает replyua.net со ссылкой на Обозреватель.
«У американцев и союзников, у них современные вооруженные силы. А у Северной Кореи вооруженные силы где-то начала 60-х, т.е. разрыв в техническом развитии составляет где-то 50-60 лет», - считает эксперт. Фельгенгауэр отметил, что Северная Корея имеет только оружие массового поражения, а этого будет недостаточно для того, чтобы вести полномасштабную войну. По его словам, в КНДР много только людей и старого железа, а больше нет ничего. По мнению эксперта, единственное, на что способен Пхеньян, - это болезненные удары, которые отразятся на мирных жителях.
«Скорее всего, там будут большие потери в результате коллапса Северной Кореи. Американцы давно заявили, что Северная Корея будет ликвидирована, Корея будет объединена, но под южнокорейским флагом», - добавил обозреватель.