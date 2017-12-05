Между Украиной и Россией уже пропасть: то, что только обсуждают в России в Украине уже идет полным ходом

Пока в России обсуждают возможна ли у них декоммунизация и какой она должна быть, у нас это все прошло. Да, у нас есть странные перегибы, но у нас просто другой дискурс уже. Они и близко не подошли к нему. Как передает replyua.net, об этом в своем блоге пишет украинский блогер Юрий Романенко.
По его словам, россияне могут только мечтать о том уровне демократии, что у нас. У нас уже сменилось 5 президентов. У россиян 17 лет один сидит и имеет шансы просидеть еще 17. Это накладывает отпечаток на действия тех, кто думает о смене режима. Для них выглядит фантастикой смена власти изнутри. Для нас это практика. Наша безнадежность относительна, их безнадежность абсолютна.
Юрий Романенко отмечает, что у нас 10% населения находятся в системной коммуникации с заграницей. Это люди, что регулярно выезжают за границу, возят контрабанду, делают бизнес, работают там сезонно. С учетом миграции, еще минимум 10% находится за границей постоянно. Таким образом, 20% населения находится в коммуникации с заграницей. И через них идет внедрение практик, которые они там перенимают, даже с учетом, что несколько миллионов в России. Эта открытость Украины, причем вынужденная, из-за бедности, тем не менее является мощным драйвером изменений. Например, система образования Украины не выживет в нынешнем виде и будет изменятся под жестким давлением конкурентов из Польши и других стран. Россия же капсулируется под воздействием своей клаустрофобии.