Политтехнолог: «Раньше это была провальная затея, а теперь она стала перспективной»

Петр Порошенко предлагает провести референдумы о необходимости вступления в НАТО и Евросоюз, и если раньше такая идея была бессмысленной и провальной, то теперь она становится очень перспективной. Как информирует replyua.net со ссылкой на Новое время, такое мнение высказал Андрей Окара, российский политтехнолог.
«По поводу ЕС определенный консенсус в украинских элитах и внеэлитных слоях был давно. По крайней мере, этот вопрос не был для Украины гамлетовским — фатальным и раскольным. А вот по поводу НАТО напротив: никакого консенсуса не наблюдалось. НАТО воспринималось не просто как оплот Запада, империализма, антисоветского зла, но как союз стран, большинство из которых принадлежат к чуждой Украине западнохристианской цивилизации», - пишет Окара.
По его словам, весной 2014 года произошел тот самый переломный момент в сознании граждан Украины – благодаря российскому президенту и его режиму украинцы поменяли свой взгляд на Североатлантический альянс. Как считает политтехнолог, контекст, как и ракурс восприятия НАТО для украинского общества стал другим, и теперь альянс воспринимают уже как механизм коллективной безопасности.