В Украине катастрофическая нехватка рабочих специальностей

Минимальная зарплата 4100 с Нового года – президент сказал, значит, так и будет. Одни украинцы начали сразу рассказывать, что такая зарплата – это унизительно. Другие о том, что Украина – слишком бедная страна, чтобы позволить себе минимальные зарплаты больше 100 евро. Как передает replyua.net, об этом в своем блоге пишет украинский блогер Сергей Марченко.
По его словам, есть одна страшная тайна: как ты людям платишь, так они и работают. Украинские ИТшники не потому такие молодцы, что они ИТшники, а потому, что зарабатывают от 2 тысяч долларов и никто не хочет показать себя ленивым, чтобы такую работу не потерять. Фаундеры сидят в офисах дольше любого своего сотрудника не потому, что они идиоты, а потому, что они развивают проекты, приносящие им большие деньги.
«А, что вы хотите от человека, который еще в прошлом году зарабатывал 1600 грн? Половина из нас не готова даже четыре раза в месяц помыть дома полы за эти деньги и нанимает домработницу. Сейчас мы жалуемся, что некому лампочку вкрутить или гвоздь забить, а людям рабочих специальностей десятками лет вбивалось в голову, что их труд стоит копейки и ради них не стоит и рыпаться», – написал блогер. Он отмечает, что вот и не рыпаются украинцы, сидят на своих огородах, выращивают картошку и плюют в потолок. Еда своя, одежда не нужна, продал свинью – заплатил за свет и имел он твою работу в виду, хоть бери и китайцев завози.