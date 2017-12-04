валюта
СпецтемаБлогер: теперь окончательно стало ясно на кого работает Саакашвили

В Украине катастрофическая нехватка рабочих специальностей

В Украине катастрофическая нехватка рабочих специальностей
Минимальная зарплата 4100 с Нового года – президент сказал, значит, так и будет. Одни украинцы начали сразу рассказывать, что такая зарплата – это унизительно. Другие о том, что Украина – слишком бедная страна, чтобы позволить себе минимальные зарплаты больше 100 евро. Как передает replyua.net, об этом в своем блоге пишет украинский блогер Сергей Марченко.

По его словам, есть одна страшная тайна: как ты людям платишь, так они и работают. Украинские ИТшники не потому такие молодцы, что они ИТшники, а потому, что зарабатывают от 2 тысяч долларов и никто не хочет показать себя ленивым, чтобы такую работу не потерять. Фаундеры сидят в офисах дольше любого своего сотрудника не потому, что они идиоты, а потому, что они развивают проекты, приносящие им большие деньги.

«А, что вы хотите от человека, который еще в прошлом году зарабатывал 1600 грн? Половина из нас не готова даже четыре раза в месяц помыть дома полы за эти деньги и нанимает домработницу. Сейчас мы жалуемся, что некому лампочку вкрутить или гвоздь забить, а людям рабочих специальностей десятками лет вбивалось в голову, что их труд стоит копейки и ради них не стоит и рыпаться», – написал блогер. Он отмечает, что вот и не рыпаются украинцы, сидят на своих огородах, выращивают картошку и плюют в потолок. Еда своя, одежда не нужна, продал свинью – заплатил за свет и имел он твою работу в виду, хоть бери и китайцев завози.
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Горячая тема: Между Украиной и США может возникнуть огромный скандал, если слова Сытника подтвердятся

Срочно: Звезда «Сватов» сделал новое громкое заявление в адрес Украины
Важное за сутки
04 дек 2017
11933

Между Украиной и США может возникнуть огромный скандал, если слова Сытника подтвердятся

Как передает replyua.net, с каждым днем в противостоянии НАБУ и Генпрокуратуры появляются новые остросюжетные подробности. Так в эфире телеканала «1+1» вчера Генпрокурор Юрий Луценко заявил, что вся

04 дек 2017
6571

Блогер: протрезвейте уже – главный враг Путина – это Порошенко, а Саакашвили – некогда балабол, а сегодня – откровенно полезный идиот

После марша за импичмент, закон о котором уже 5 лет, как принят Верховной Радой, Саакашвили устроит новый перформанс о спасении им же телеканала Ньюс Ван и это все под гневные заклинания о том, как

04 дек 2017
4577

«Наше терпение долго было ангельским»: Ващиковский выступил с очередным громким заявлением в адрес Украины

Глава Министерства иностранных дел Польши Витольд Ващиковский, комментируя нынешние непростые отношения между Киевом и Варшавой, в интервью журналистам местного издания Polska The Times заявил, что в

Последние новости

Трамп пожалел по-отцовски Флинна, после чего издевательски подколол Клинтон

Блогер: пока Саакашвили раскачивает страну, Мариуполь у Путина уже на прицеле

В Украине катастрофическая нехватка рабочих специальностей

Розенко рассказал, за счет чего в 2018 году в Украине повысят зарплату

Борьба с коррупцией в Украине: в США поддержат НАБУ и САП

В Украине фанатеют от обладательницы «Золотого граммофона», не жалея миллионы гривен

Блокада NewsOne завершилась: Активисты хотят соорудить блокпост и проверять документы

Ахеджаков: после завершения «бессрочной» акции «Импичмент президенту», сразу же стартовала еще одна акция

Нацсовет по вопросам TV осудил блокировку NewsOne

Павел Нусс: «михо-парашютистам» пора собирать чемодан, ибо им попросту народ не доверяет

Луценко сознательно вводит украинцев в заблуждение, - НАБУ

КрымSOS: На полуострове зафиксированы 149 случаев пыток

Суд выпустил экс-комбата «Донбасса» Виногородского из СИЗО

Поножовщина в Одесской области: В ходе ссоры военнослужащий убил своего сослуживца

Мясо хотят заменить сухим молоком: Чем будут кормить армию Украины?

В «Л/ДНР» боевики арестовали четырех российских военных

Собчак: Коррупционную систему в России построил Путин, но мне не нравится, когда его лично оскорбляют

У кума Путина анонсировали уголовное преследование против журналистов «Радио Свобода»

В Минобороны не уволили замминистра, которого подозревают в миллионных растратах

Ващиковский: Украина допустила ошибку, согласившись на нормандский формат

 Новости за день