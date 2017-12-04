Социолог рассказала, почему Вакарчук попал в президентский рейтинг

Ирина Бекешкина, директор фонда «Демократические инициативы», заявила о том, что Святослава Вакарчука включили в социологические опросы, касающиеся претендентов на пост президента, специально, чтобы узнать тенденции в Украине, передает replyua.net со ссылкой на Обозреватель.
«Вакарчук ведь никогда не заявлял о своем желании баллотироваться. Это был эксперимент, который показал, что человек, имеющий позитивную репутацию в обществе и известность, вполне может получить высокие проценты на выборах. Но здесь скорее речь идет не о президентских, а парламентских выборах», - отметила социолог.
Напомним, что в последнем опросе лидер группы «Океан Эльзы» вошел в тройку претендентов на пост президента Украины, причем, не имея к политике никакого отношения. Вместе с ним в тройке лидеров оказались действующий глава государства Петр Порошенко и Юлия Тимошенко, лидер «Батькивщины». Сам Вакарчук еще ни разу не делал публичных заявлений о том, что собирается баллотироваться на пост президента Украины.