Блогер: «революционеров» можно поздравить с первой крупной «перемогой» над коррупцией

Если экс-президенту Грузии, лидеру «Движения новых сил» Михеилу Саакашвили удалось привезти с регионов в Киев такое количество «заробитчан», автобусов только ленивый не видел, это означает, что коррупцию им кое-как все-таки удалось победить, в первую очередь, в собственных рядах. Как передает replyua.net об этом в своем блоге пишет украинский журналист и блогер Дмитрий Вовнянко.
По его словам, наконец-то финансовые средства спонсоров дошли до рядовых «протестующих», которые в выходной день решили подзаработать в столице, а не растворились дорогой. Люди повезли деньги обратно в регионы, что не может не радовать местных предпринимателей, деньги то остались в Украине.
«Должен лишь сделать два замечания. Наиболее дурацкая акция протеста против Януковича собирала минимум 4 тысячи человек. Хотя и о тех, которые собирали 10 тысяч, мои тогдашние коллеги-журналисты говорили не иначе как «ни о чем». Второе замечание – последняя акция на которую так массово свозили «майданарбайтеров», называлась Антимайдан», – резюмировал Дмитрий Вовнянко.