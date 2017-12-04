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Блогер: НАБУ сознательно «сливает» особо важные дела Генпрокуратуре

Блогер: НАБУ сознательно «сливает» особо важные дела Генпрокуратуре
В полемике о том, кто же прав НАБУ или ГПУ не нужно давать волю эмоциям, куда целесообразнее оперировать сугубо фактами. НАБУ после своего создания оставило прокурорам для завершения подавляющее число крупных дел, относящихся к их исключительной подследственности. Причины совершенно понятны – такие сложные и масштабные расследования им просто не по плечу, и спасибо Сытнику, что имел смелость это признать. Как передает replyua.net, об этом в своем блоге пишет украинский блогер Карл Волох. Он отметил, что для того, чтобы украинцы могли оценить масштабы дел и оценить дичайшую диспропорцию в эффективности, он решил рассказать только об одном из сотен деле, которое заканчивает расследовать Главная военная прокуратура.

Карл Волох рассказывает, что в рамках дела о «гособналпрограмме», согласно проведенной экспертизе, расследуется преступление, нанесшее государству убытков на 96 миллиардов гривен. Сама коррупционная составляющая там, конечно, меньше – 4-4,5 миллиарда баков за три года. Только в рамках этого одного дела уже оглашены подозрения почти пяти десяткам людей. При этом, доказанный уровень подозреваемых начинается с министра и включает кучу высокопоставленных силовиков, каждый из которых по материальным, административным и коррупционным возможностям покруче большинства современных топов. Для сравнения: все НАБУ за почти два года во всех своих 92 расследованных делах предъявило подозрения где-то 120 человекам. Сразу ощутима разница в масштабах и сложности дел, количестве фигурантов, свидетелей, экспертиз и уровне следствия вообще.

«Я совершенно не имею в виду, что НАБУ бесполезно и не оправдывает затрат на себя. На самом деле, Бюро создало в Украине новую реальность: правоохранительный орган, где точно нельзя «порешать» за деньги», – написал блогер. Он подчеркивает, важно, чтобы в умах порядочных людей установилась правильная пропорция. Мы имеем дело с двумя разными, но важными для страны явлениями. Первое – Генпрокуратура Луценко, совершившая буквальный переворот в расследовании наиболее масштабных коррупционных преступлений в украинской истории, но опирающейся в значительной мере на старые кадры и очищающейся в ходе работы. Второе явление – Бюро, новое, неподкупное, но пока еще мало что знающее и умеющее. По мнению блогера, такое сочетание, вкупе с очевидно укрепившимся следственным блоком Нацполиции и формирующимся ДБР дают вполне приличные основания для оптимизма. Просто новому органу нужно поменьше наворотов, политиканства и побольше умения признавать ошибки.
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