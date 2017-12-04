Блогер: я бы на месте Мураева купила такую рекламу на постоянной основе

Телеканал NewsOne использует колючую проволоку и людишек в балаклавах у горящих бочек по-максимуму. Подтверждением того есть то, что происходит сегодня в стране. Как передает replyua.net, об этом в своем блоге пишет украинская телеведущая и журналистка Марина Данилюк-Ярмолаева.
По ее словам, чего только стоит флеш-моб в соцсети «я за свободу слова «мы хотим, чтобы это увидели в АП и Нацсовете по вопросам телевидения и радиовещания». Члены комитета свободы слова честно рассказывают на включениях, что «блокирование каналов вредит имиджу государства», в которых «неприбыльные СМИ, к сожалению, зависят от владельцев». Нардепы, обижены лично Петром Алексеевичем, как Егор Фирсов рассказывают, что «пока «5 канал» умалчивает реальные события, NewsOne режет правду-матку».
Блогер отмечает, что не отстают и корреспонденты, они грамотно в унисон подчеркивают на всех включениях, что канал NewsOne – площадка для любых позиций и мнений. Трансляция в ютубе – 7500 просмотров. Вдвое больше лидера – «112 Украина». «Отсюда вывод – на месте Мураева, я бы купила группку радикалов с мешками песка для такой рекламы на постоянной основе. Это дешевле бигбордов и в сотни раз эффективнее. Хотя, может, так и есть», – резюмировал журналистка.