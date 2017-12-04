Блогер: военного положения в Украине нет, следовательно, слушайте Савченко с Герман и терпите очередное поражение в гибридной войне

В Украине блокируют Ньюс Ван люди в балаклавах, при этом в это же время телеканал не прекращает вещать, как и прежде «поливая Украину грязью». Отсюда возникает вопрос, как быть со свободой слова во время гибридной войны, если враг грамотно сражается в информационном поле, а мы вынуждены следовать букве закона? Как передает replyua.net, об этом в своем блоге пишет украинская телеведущая Ирина Медушевская.
Она отмечает, что война не объявлена, военное положение не введено, следовательно Надя Савченко или же Анна Герман и такие же, как они, жаждущие реванша и «справедливости», имеют право на свои высказывания, ведь просто они думают иначе. Законом же это не запрещено. У нас же демократия и свобода слова. Им абсолютно все равно, что в этот самый момент на востоке страны идут обстрелы – им важно здесь и сейчас в теплой студии доказать, что нынешняя власть намного хуже, чем та, что была при Януковиче, что украинцы сделали большую ошибку, рассорившись с Россией.
«Я вообще против запретов, любых, учиться думать или потреблять – личное дело каждого, но не в такое сложное время! Ответа на этот вопрос у меня нет, но что-то нужно однозначно делать! Хотя допускаю, что половина страны с превеликим удовольствием запретила бы меня», – резюмировала блогер.