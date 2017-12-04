Историк рассказала, в чем похожи Янукович и Саакашвили

Как передает replyua.net, после очередной неудачной попытки собрать людей в центре столицы, экс-президент Грузии Михеил Саакашвили решил не сдаваться и обратился с призывом к украинцам собраться на Майдане Независимости 10-го декабря, в четвертую годовщину первого штурма Майдана. По словам историка и блогера Лидии Гайдар, Саакашвили преследует четкую цель – запятнать и опорочить нашу Революцию Достоинства, скомпрометировать ее стремления и идеалы, «перетащить» на себя и своих «революционеров» хотя бы немного того героического ореола, которым навсегда окрашенные событиях декабря 2013 года на Майдане в новейшей украинской истории.
По словам Лидии Гайдар, Украина – это страна с очень сакральным и даже архаичным восприятием всего, что в ней самой происходит. Именно поэтому, в первую очередь, у нас такая прочная связь с прошлым, поэтому украинцы так трепетно относятся к собственной истории. «У нас такие фокусы не только просто «не проходят» – тот, кто пытается их использовать, получает в разы больше, чем его «хотелки», сакральный отпор», – написала блогер.
Она отмечает, что предшественником Саакашвили на этом пути в 2010 году был некий Янукович, которого еще помнят, как экс-президента. Для своей инаугурации в том году он выбрал, умышленно или случайно – уже не имеет значения, дату 25 февраля. Это День рождения Леси Украинки – живого символа любви и преданности Украине.