валюта
СпецтемаРоман Доник: в очередной раз убеждаюсь в хитрости и мудрости Порошенко

Блогер про украинское кино: если так будет продолжаться, то лет через 10-15 составим крепкую киноконкуренцию Польше или Германии

Блогер про украинское кино: если так будет продолжаться, то лет через 10-15 составим крепкую киноконкуренцию Польше или Германии
Украинское кино для украинцев очень много лет было как украинский футбол. Иногда может повезти и что-то выйдет, но как правило просмотр доставляет такую невероятную боль, унижение и истерический хохот, что лучше не смотреть вовсе. Что характерно, почти все попытки посмотреть что-то из отечественного кинематографа для многих заканчивались устойчивым чувством «о, два часа жизни прошли впустую». Нельзя сказать, что с 2014 года украинское кино начало внушать оптимизм, но этой осенью впервые за года 1,5 в кинопрокат вышли действительно хорошие украинские фильмы. Первый – драма «Червоний», второй – сказка «Сторожова застава». Как передает replyua.net, об этом в своем блоге пишет украинский блогер Юрий Богданов.

По его словам, когда пошел на эти фильмы, в кинотеатре он не увидел никакого Голливуда или даже крепкого европейского кино. «Червоний» – это средненькая европейская драма, но, кто понимает в кино, понимает и то, какой огромный скачок сделан этим фильмом. Сюжет не разваливается, актерская игра – вполне нормальна, свет и звук вполне терпимы. В общем, это можно смотреть. Блогер рассказывает, что на «Сторожову заставу» он пошел из любви к жанру фентези и любопытства. Бюджет фильма составил довольно смешные для жанра 1,5 млн. долларов, но, внезапно, по украинским меркам фильм стал кассовым хитом, продержался в прокате столько же, сколько ТОР. Обновил все национальные кассовые рекорды.

Юрий Богданов отмечает, что петь про успехи и прорывы украинского кино пока смешно. Индустрия – в стадии зарождения. Место в мировом кинематографе – дальние задворки. Технический уровень и качество кадров – понятное. Потенциал кадровый – в наличии. Потенциальный рынок – ТОП 10 в Европе. Технические возможности – можно нарастить. Пойти по пути Чехии в качестве аутсорсинговой площадки для мировой киноиндустрии – вполне по силам. Снимать кино для внутреннего и смежных рынков можно уже в течении 5 лет. Главное сейчас – обеспечить отрасли крепкую протекцию, особенно от запоребрика. И вот, если так будет, лет через 10-15 сможем составить крепкую киноконкуренцию, скажем, Польше или Германии.
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Горячая тема: Роман Доник: в очередной раз убеждаюсь в хитрости и мудрости Порошенко

Срочно: Звезда «Сватов» сделал новое громкое заявление в адрес Украины
Важное за сутки
03 дек 2017
11241

МОК все же допустил Россию на Олимпиаду, но в унизительном статусе

Сборная команда Российской Федерации все же будет допущена к участию в зимних Олимпийских играх, однако в нейтральном статусе. Как передает replyua.net, об этом сообщили журналисты издания «Советский

03 дек 2017
8971

Блогер: это настоящая красивая победа врагов в информационной гибридной войне

Как передает replyua.net, пока все с восторгом следили за Михеилом Саакашвилип и его цирком, комментируя его перформансы и геройские качества по защите телеканала Ньюз Ван, еще один телеканал,

Последние новости

Трамп одобрит решение по летальному оружию для Украины до конца года, - Чалый

Блогер: я бы на месте Мураева купила такую рекламу на постоянной основе

Порошенко предлагает повысить минимальную зарплату до 4100 гривен

Тымчук сообщил о подготовке в «ЛНР» массовой пропаганды среди молодежи на подконтрольной Украине территории

Еще не поздно: каждый второй британец хочет провести повторный референдум по Brexit

Генерал: американская армия включила в учебные системы опыт ВСУ в боях с Россией

С 2018 года украинские больницы должны обеспечить пациентами необходимыми лекарствами

Блогер: военного положения в Украине нет, следовательно, слушайте Савченко с Герман и терпите очередное поражение в гибридной войне

Историк рассказала, в чем похожи Янукович и Саакашвили

В МИД России обвинили США в стремлении втянуть Балканы в НАТО

В ВСУ хотят кормить военных кефиром вместо мяса

Аваков резко прокомментировал блокирование офиса канала NewsOne

Стало известно о возведении всех опор автодорожной части Керченского моста

Российские СМИ могут признать иноагентами в Латвии

Это единственный способ: американский генерал рассказал, как можно предотвратить новое вторжение РФ в Украину

Украинцев предупредили о новом опасном вирусе

WSJ: Трамп изменит стратегию борьбы с Россией

Хантсман пояснил, чем занимается Курт Волкер

Стартовала онлайн-продажа ж/д билетов в страны Евросоюза

Блогер про украинское кино: если так будет продолжаться, то лет через 10-15 составим крепкую киноконкуренцию Польше или Германии

 Новости за день