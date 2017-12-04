Блогер про украинское кино: если так будет продолжаться, то лет через 10-15 составим крепкую киноконкуренцию Польше или Германии

Украинское кино для украинцев очень много лет было как украинский футбол. Иногда может повезти и что-то выйдет, но как правило просмотр доставляет такую невероятную боль, унижение и истерический хохот, что лучше не смотреть вовсе. Что характерно, почти все попытки посмотреть что-то из отечественного кинематографа для многих заканчивались устойчивым чувством «о, два часа жизни прошли впустую». Нельзя сказать, что с 2014 года украинское кино начало внушать оптимизм, но этой осенью впервые за года 1,5 в кинопрокат вышли действительно хорошие украинские фильмы. Первый – драма «Червоний», второй – сказка «Сторожова застава». Как передает replyua.net, об этом в своем блоге пишет украинский блогер Юрий Богданов.
По его словам, когда пошел на эти фильмы, в кинотеатре он не увидел никакого Голливуда или даже крепкого европейского кино. «Червоний» – это средненькая европейская драма, но, кто понимает в кино, понимает и то, какой огромный скачок сделан этим фильмом. Сюжет не разваливается, актерская игра – вполне нормальна, свет и звук вполне терпимы. В общем, это можно смотреть. Блогер рассказывает, что на «Сторожову заставу» он пошел из любви к жанру фентези и любопытства. Бюджет фильма составил довольно смешные для жанра 1,5 млн. долларов, но, внезапно, по украинским меркам фильм стал кассовым хитом, продержался в прокате столько же, сколько ТОР. Обновил все национальные кассовые рекорды.
Юрий Богданов отмечает, что петь про успехи и прорывы украинского кино пока смешно. Индустрия – в стадии зарождения. Место в мировом кинематографе – дальние задворки. Технический уровень и качество кадров – понятное. Потенциал кадровый – в наличии. Потенциальный рынок – ТОП 10 в Европе. Технические возможности – можно нарастить. Пойти по пути Чехии в качестве аутсорсинговой площадки для мировой киноиндустрии – вполне по силам. Снимать кино для внутреннего и смежных рынков можно уже в течении 5 лет. Главное сейчас – обеспечить отрасли крепкую протекцию, особенно от запоребрика. И вот, если так будет, лет через 10-15 сможем составить крепкую киноконкуренцию, скажем, Польше или Германии.