Нардеп: солидаризироваться с откровенными марионетками Кремля – это позор не меньший, чем какие-то договоренности Банковой с Медведчуком

Ничего плохого в том, что часть граждан и политиков поддерживает требование на законодательном уровне поддержать импичмент нет, также, как и нет ничего плохого в мирном марше за политические преобразования. Это нормальный политический процесс. Как передает replyua.net, об этом в своем блоге пишет народный депутат Сергей Высоцкий.
В то же время, он отмечает, что солидаризироваться с откровенными марионетками Кремля и их медиа-рупорами – это позор не меньший, чем какие-то договоренности Банковой с Медведчуком. Это свидетельствует о том, что цель адептов трансформаций – не сами трансформации, а достижения власти любой ценой. Даже ценой сотрудничества с кремлевской пятой колонной. Реальная оппозиция – это создание государственнической альтернативы. Это создание именно проукраинского повестки дня. Из вчерашних событий можно сделать вывод, что лица, претендующие на роль альтернативы стоят вне украинского интереса так же, как некоторые деятели из администрации президента.
Сергей Высоцкий подчеркнул, что борьба между различными ветвями кремлевской сети влияния на Украину, с привлечением даже самой прогрессивной риторики, не имеет ничего общего с борьбой за Украину.