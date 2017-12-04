Романенко: в случае очередного народного импичмента мы получаем на манеже все тех же, разбавленных недалекими грузинами

Украинцы хоть и зачастую живут эмоциями, но может хватит уже слушать и верить очередным лозунгам об импичменте Саакашвили, а лучше проанализировать, кто, что говорит и как делает, дабы сделать правильный выбор на реальных, а не фейковых выборах. Как передает replyua.net, об этом в своем блоге пишет украинский журналист Юрий Романенко.
«Это все не менее забавно, чем прийти работать с Порошенко, издеваться над Коломойским, Яценюком, Аваковым, Медведчуком, Тимошенко, чтобы спустя два года работать на Коломойского, в связке с Медведчуком, Тимошенко против Порошенко и Авакова. Поэтому, таки да, пожалуй, может стоит включить мозги и подготовиться серьезно к выборам вместо фейкового импичмента, где нам вместо потрепанного Порошенко не предлагают абсолютно никого», – написал Романенко.
По его словам, в самом деле, кто из украинцев задумывался, а, кто вместо Порошенко может качественно изменить страну, может Семенченко или одинокий Саакашвили, который потом продолжит линию Петра Алексеевича и в формате человека-парохода будет затыкать собой половину правительства? Никто же не говорит, какой Кабмин нам предлагают после импичмента? Сотни раз задавался этот вопрос, но в команде Михо скромно до сих пор молчат. Юрий Романенко отмечает, что вывод отсюда один – в случае очередного народного импичмента мы получаем на манеже все тех же, разбавленных недалекими грузинами.