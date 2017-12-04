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СпецтемаРоман Доник: в очередной раз убеждаюсь в хитрости и мудрости Порошенко

Блогер: протрезвейте уже – главный враг Путина – это Порошенко, а Саакашвили – некогда балабол, а сегодня – откровенно полезный идиот

Блогер: протрезвейте уже – главный враг Путина – это Порошенко, а Саакашвили – некогда балабол, а сегодня – откровенно полезный идиот
После марша за импичмент, закон о котором уже 5 лет, как принят Верховной Радой, Саакашвили устроит новый перформанс о спасении им же телеканала Ньюс Ван и это все под гневные заклинания о том, как ему отвратительны Мураев и Рабинович. По словам украинского политолога Карла Волоха, неужели и это не отрезвит наивных людей, которые искренне по старой памяти считают экс-президента Грузии «врагом» Путина и его режима?

Карл Волох отмечает, так и хочется сказать, что украинцам пора уже пробудится ото сна: главным врагом Путина и источником краха его внешней политики и постсанкционной экономики является Порошенко и его союзники в украинской власти. А Саакашвили – просто некогда раздражавший балабол, а сегодня – откровенно полезный идиот. У них абсолютно одна цель – дестабилизировать ситуацию в Украине и отстранить от власти Порошенко и «партии войны» - БПП и Народный фронт. Разница лишь в том, что безответственный балабол и психопат Саакашвили «убаюкивает» электорат ни на чем не основанными «антиолигархическими» обещаниями, а хитрый и опытный Путин смотрит социологию. И он твердо знает, что в нынешних условиях досрочные выборы означают для Украины в лучшем случае создание правительства, гораздо более лояльного Москве. В худшем случае, получим вместо коалиции полностью управляемый Москвой украинский парламент. Это и будет самым желанным сценарием для Путина.

«Вот почему я совершенно не удивлен, что у несуществующей партии откуда ни возьмись появились денежки на то, чтобы свозить со всей страны тысячи людей и содержать еще сотни под Радой, находить немалые деньги на сцены и палатки, аппаратуру и питание. Ведь совершенно не важно, через сколько пар рук приходится Путину передавать свой «грев» для «михингов»: для него это деньги небольшие, а определенный эффект, с помощью камер того же Ньюз Ван оказывают», – резюмировал Карл Волох.
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