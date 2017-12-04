Блогер: свою личную «блокаду» «рыговских» и прочих вражеских каналов начал два с лишним года назад

Если бы большинство украинских политиков и политологов не пользовались услугами регионаловского телеканала, то никакой необходимости что-либо блокировать и нужды бы не было: пусть себе существуют некие каналы для «совково-промосковских» людей, коих в стране немало, в рамках конституционных свобод, но политикам нужна популярность у электората, политологам – узнаваемость и раскрученность для поиска клиентов. Вот и освящают вполне приличные люди своим присутствием всякое пророссийское СМИ. Как передает replyua.net, об этом в своем блоге пишет украинский блогер и общественный активист Карл Волох.
Он отмечает, что свою личную «блокаду» «рыговских» и прочих вражеских каналов начал два с лишним года назад. «Кажется, я единственный такой среди некогда повсеместно востребованных комментаторов, говорю так, ибо на те каналы, куда я все-таки хожу, меня зовут довольно часто, а ведущие регулярно отмечают, что эфиры получаются живые и насыщенные. Думаю, косвенно этот факт содержит и ответ разным дешевкам, которые периодически обвиняют меня в «проплаченности». Если бы я, к примеру, нанимался кем-то для популяризации его политической или бизнесовой позиции, то ведь логично, что искал бы любой возможности расширить аудиторию?», – написал Карл Волох.
По его словам, он давно отвечает отказом на приглашения двух третей каналов, которые его хотели видеть в студии.