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Приходько рассказала подробности своих поездок в зону АТО

Приходько рассказала подробности своих поездок в зону АТО
Анастасия Приходько, известная украинская певица, заявила о том, что очень хочет съездить в зону АТО и навестить украинских бойцов, однако военные ее не хотят туда пускать, информирует replyua.net со ссылкой на Главком.

«Мы как раз планируем поездки в АТО. Но там сейчас сложная ситуация. Иногда в тех местах, которые мы планировали посетить, происходят тяжелые бои. Поэтому нам запрещают там гастролировать», - заявила певица. Как известно, Приходько неоднократно ездила на Донбасс после начала военных действий, и она рассказала, что из-за этих поездок ей угрожали боевики. По словам артистки, два раза ей говорили о том, что похитят ее, поэтому во время таких поездок приходится конспирироваться.

«Уже и позывной мне давали, и машины во время поездок меняли. Концерты в зоне АТО - это непростая тема для меня. Мне очень хочется снова поддержать ребят, но военные пока не пускают», - добавила певица.
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