Блогер: это настоящая красивая победа врагов в информационной гибридной войне

Как передает replyua.net, пока все с восторгом следили за Михеилом Саакашвилип и его цирком, комментируя его перформансы и геройские качества по защите телеканала Ньюз Ван, еще один телеканал, который работает успешно на соседнее государство, выпустил долгожданную передачу «Время строить» с супругой кума Путина Оксаной Марченко.
Как пишет в своем блоге украинская телеведущая, после просмотра на «Интере» этой чудо-программы становится очевидным, что для большинства украинцев плохие новости. Передача действительно шикарная, как и сама ведущая Оксана Марченко без дорогих платьев с глубоким декольте, а в простеньких джинсиках, сплошной позитив, никакой грязи, все человечное и сшивающее, именно то, что сейчас и нужно.
«Вот нельзя гнать на тех, кто «думает иначе», мы все братья, обнимемся и всем миром всем поможем, для чего заготовлены и Ани Лорак, и другие, по ком так «соскучились»... Настоящая красивая победа врагов в информационной гибридной войне... А я предупреждала! Но кому это нужно? Легче же «революцию» проходимцев поддержать...», – резюмировала блогер.