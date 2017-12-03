Блогер: теперь окончательно стало ясно на кого работает Саакашвили

План на сегодняшний митинг Саакашвили заключался в том, что тот сможет, как и обещал, собрать хотя бы 100 тысяч человек, но в итоге собрал в 100 раз меньше, точнее купил в дешевых регионах и привез в Киев. И, соответственно, сценарий расписывался исходя из обещанных Саакашвили 100 тысяч человек. Как передает replyua.net, об этом в своем блоге пишет блогер с ником Mason Lemberg.
По его словам, в таком случае «захват» или «блокада» телеканала Ньюз-Ван имела какой-то смысл. Ньюз-ван транслировал митинг, именно из-за этого власть устроила информационную блокаду митинга, после этого власти заблокировали единственный «оппозиционный» канал, который транслировал митинг и Саакашвили пришел защищать свободу слова и телеканал.
Блогер отмечает, что Саакашвили полностью провалил информационную кампанию, не смог собрать обещанное количество людей, но сценарий сыграть надо и идет Саакашвили защищать телеканал, владелец которого несколько дней ранее заявил в прямом эфире, что никакой революции Достоинства не было, а был самый настоящий переворот и с Россией нужно как можно быстрее возобновлять диалог и связь. Теперь окончательно все стало на свои места относительно Саакашвили. Становится совершенно очевидно, что он очень хорошо знает на кого он работает, но все же не отказывается работать на «своего самого большого врага», о котором он за 3 года так ни разу и не вспомнил.